ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünde görev yapmakta iken istifa nedeniyle görevinden ayrılan Ümit TUĞRAL hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda teklif edilen Devlet Memurluğundan Çıkarma cezasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 17.06.2025 tarihli ve 2025/3 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 130. maddesi uyarınca savunmasının istenilmesine dair kararı ile ilgili olarak; bilinen tüm adreslerine tebligat gönderilmiş, ancak bu işlemlerden sonuç alınamamıştır.

Bu itibarla, bu ilanen tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda kararın ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN02272081 #ilan.gov.tr