Örnek No:55*

T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/25 SATIŞ

İ L A N

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/25 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Rize İl, Merkez İlçe, MÜDERRİSLER Mahalle/Köy, 198 Ada, 5 Parsel, Parsel Rize-Salarha-Selimiye Karayolu ile mahalle yoluna cephelidir. Parselin tamamı çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Üzerinde yapı yoktur. Parsel Kadastro Parselidir. Salarha Belediye Başkanlığının dosyada yer alan 04.06.2024 tarih ve 1875 sayılı yazısına göre satışa konu parsel "İmar Planı" içinde yer almaktadır. Parsel imar planında kısmen "Yerleşik Konut Alanı" içinde kısmen "Tarım Niteliği Korunacak Alan" içerisinde, kısmen "İmar Yolu" içerisindekalmaktadır.

Yüzölçümü : 5.393,61 m2

Kıymeti : 7.059.642,19 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 10:12

01/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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