T.C. KINIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KINIK
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya Numaraları : 2025/
160-161-162-163-164-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180
181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-197-198-199-200-201
2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE İLANDIR
Aşağıda İli, İlçesi, Mahallesi, Maliki, Ada ve Parsel numarası belirtilen taşınmazlar hakkında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.
4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davaların duruşmaları 02/09/2025 günü, saat 09:00'da Kınık Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, ilgililerin Mahkememize başvurabileceği,
Kamulaştırma işlemine karşı; tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltebilecekleri, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma Bedelinin Ziraat Bankası Kınık Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR.
İLİ: İZMİR - İLÇESİ: KINIK
|ESAS NO
|DAVALILAR
|MAHALLE -
ADA - PARSEL
|MÜLKİYET VE İRTİFAK ALANI
VASIF: TARLA
|2025/160
|İsmail Hakkı Eğrilmez
|Hamzahocalı 129 Ada 55 Parsel
|İrtifak: 2.667,74 m²
|2025/161
|Mehmet Akyel, Yeliz Emengen,
Mustafa Akyel, Ayfer Elmacıer
Filiz Akboğa, Huriye Akyel, Orhan Akyel
|Hamzahocalı 129 Ada 56 Parsel
|Mülkiyet: 21,86 m²
İrtifak: 670,31 m²
|2025/162
|Ayşe Çam
|Hamzahocalı 129 Ada 62 Parsel
|İrtifak: 54,26 m²
|2025/163
|Mustafa Kemal Özmen, Nafia Özmen Yıldız Ayşen Sezer, Beyhan Beyazıt
|Kocaömerli 164 Ada 2 Parsel
|İrtifak: 936,42 m²
|2025/164
|Yusuf Ataş
|Kocaömerli 166 Ada 2 Parsel
|İrtifak: 114,02 m²
|2025/166
|Veli Ataş
|Kocaömerli 166 Ada 3 Parsel
|İrtifak: 1.152,93 m²
|2025/167
|Oğuzhan Yıldırım, Zühre Yıldırım Seyithan Yıldırım
|Kocaömerli 173 Ada 11 Parsel
|İrtifak: 735,84 m²
|2025/168
|Makbule Akçura
|Kocaömerli 174 Ada 2 Parsel
|İrtifak: 464,55 m²
|2025/169
|Kınık Organize Sanayi Bölgesi
|Kocaömerli 136 Ada 1 Parsel
|İrtifak:298,53 m²
|2025/170
|Emine Güleç
|Kocaömerli 130 Ada 12 Parsel
|Mülkiyet: 21,86 m²
İrtifak: 2.691,53 m²
|2025/171
|Süreyya Renkliışık, Ayşe Kadın Çapar Cennet Solak, Erol Solak
|Kocaömerli 130 Ada 11 Parsel
|Mülkiyet: 14,49 m²
İrtifak: 750,31 m²
|2025/172
|Pakize Aksu, Gülizar Kır, Rahime Çıkıkçı, Gülçin Işık, Güzin Kır, Ali Kır, Fehmi Kır
|Hamzahocalı 137 Ada 64 Parsel
|Mülkiyet: 10,58 m²
İrtifak: 713,07 m²
|2025/173
|Alaattin Çalışal
|Hamzahocalı 138 Ada 106 Parsel
|İrtifak: 814,59 m²
|2025/174
|Alaattin Çalışal
|Hamzahocalı 138 Ada 105 Parsel
|Mülkiyet: 12,60 m²
İrtifak: 444,88 m²
|2025/175
|Nesrin Erdoğdu
|Hamzahocalı 138 Ada 99 Parsel
|İrtifak: 0.17 m²
|2025/176
|Emrah Kaya
|Hamzahocalı 137 Ada 90 Parsel
|İrtifak: 1,067.23 m²
|2025/177
|Fatma Küçük, Süleyman Küçük
Semiha Kazancı, Hasan Küçük
|Hamzahocalı 137 Ada 65 Parsel
|İrtifak: 2010,20 m²
|2025/178
|Mehmet Akyel, Yeliz Emengen,
Mustafa Akyel, Ayfer Elmacıer
Filiz Akboğa, Huriye Akyel, Orhan Akyel
|Hamzahocalı 138 Ada 107 Parsel
|İrtifak: 819.72 m²
|2025/179
|Mehmet Akyel, Yeliz Emengen,
Mustafa Akyel, Ayfer Elmacıer
Filiz Akboğa, Huriye Akyel, Orhan Akyel
|Hamzahocalı 142 Ada 3 Parsel
|İrtifak: 91.97 m²
|2025/180
|Lülüfer Gülbudak, Emel Emine Karataş
İbrahim Karataş, Rukiye Kayaalp
Yusuf Kurt, Mesut Karataş
Özgür Karataş, Barış Karataş
|Hamzahocalı 137 Ada 48 Parsel
|Mülkiyet: 9,52 m²
İrtifak: 2023.66 m²
|2025/181
|Safiye Er
|Hamzahocalı 134 Ada 67 Parsel
|Mülkiyet: 11,27 m²
İrtifak: 83.47 m²
|2025/182
|Fevzi Kaymaz
|Hamzahocalı 134 Ada 57 Parsel
|İrtifak: 427.05 m²
|2025/183
|Üsame Gözkaya
|Hamzahocalı 134 Ada 10 Parsel
|İrtifak: 407.27 m²
|2025/184
|Berrah Akyar
|Hamzahocalı 134 Ada 5 Parsel
|İrtifak: 23.82 m²
|2025/185
|Cüneyt Şahan, Ali Kurşun
|Fatih 449 Ada
5 Parsel
|Mülkiyet: 9,52 m²
İrtifak: 1,513.54 m²
|2025/186
|Sadi Selvi
|Fatih 448 Ada
2 Parsel
|İrtifak: 4.41 m²
|2025/187
|Selahattin Hava, Hüseyin Atıcı
Hatice Kangal, Emine Uguş, Fatih AtıcıMükerrem Can Atıcı
|Hamzahocalı 137 Ada 72 Parsel
|İrtifak: 467,98 m²
|2025/188
|İbrahim Karateke
|Hamzahocalı 129 Ada 46 Parsel
|İrtifak: 4,02 m²
|2025/189
|Serhat Soner Selvi, Sadi Selvi, Serdar Selvi,
Hatice Yusufoğlu, Salih Selvi
|Fatih 449 Ada
7 Parsel
|İrtifak: 832.25 m²
|2025/190
|Sadi Selvi, Hatice Yusufoğlu, Salih Selvi
|Fatih 448 Ada
3 Parsel
|Mülkiyet: 18,41 m²
İrtifak: 3241.14 m²
|2025/191
|Yaşar Bulgurcu
|Taştepe 101 Ada
3 Parsel
|İrtifak: 86.08 m²
|2025/192
|Sadi Kılıç
|Taştepe 101 Ada
32 Parsel
|İrtifak: 161.83 m²
|2025/193
|Sevim Çelik
|Taştepe 115 Ada
39 Parsel
|İrtifak: 15.22 m²
|2025/194
|Yılmaz Mete
|Arpaseki 111 Ada 35 Parsel
|Mülkiyet: 19,18 m²
İrtifak: 719.53 m²
|2025/195
|Duran Arslan
|Arpaseki 111 Ada 24 Parsel
|Mülkiyet: 53,69 m²
İrtifak: 318,14 m²
|2025/197
|Metin Arslan, Musa Arslan
|Arpaseki 111 Ada 23 Parsel
|Mülkiyet: 23,99 m²
İrtifak: 2589.83 m²
|2025/198
|Hasan Hüseyin Arslan, Bayram Ali Arslan
Zeynep Aktaş, Özcan Arslan, Serdar Arslan Kemal Arslan, Hürü Kurşuncu, Ünal Arslan
Fatma Arslan, Mustafa Arslan, Özer Arslan
|Arpaseki 111 Ada 16 Parsel
|Mülkiyet: 20,50 m²
İrtifak: 446,75 m²
|2025/199
|Ali Aydoğdu
|Arpaseki 111 Ada 19 Parsel
|İrtifak: 1537.82 m²
|2025/200
|Yusuf Kurt
|Arpaseki 108 Ada 47 Parsel
|Mülkiyet: 35,51 m²
İrtifak: 1387,93 m²
|2025/201
|Birol Yıldız
|Arpaseki 108 Ada 40 Parsel
|Mülkiyet: 42,90 m²
İrtifak: 1371.99 m²
Basın No: ILN02271705 #ilan.gov.tr