T.C.

KINIK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya Numaraları : 2025/

160-161-162-163-164-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180

181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-197-198-199-200-201

2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE İLANDIR

Aşağıda İli, İlçesi, Mahallesi, Maliki, Ada ve Parsel numarası belirtilen taşınmazlar hakkında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.

4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davaların duruşmaları 02/09/2025 günü, saat 09:00'da Kınık Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, ilgililerin Mahkememize başvurabileceği,

Kamulaştırma işlemine karşı; tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltebilecekleri, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma Bedelinin Ziraat Bankası Kınık Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR.

İLİ: İZMİR - İLÇESİ: KINIK

ESAS NO DAVALILAR MAHALLE -

ADA - PARSEL MÜLKİYET VE İRTİFAK ALANI

VASIF: TARLA 2025/160 İsmail Hakkı Eğrilmez Hamzahocalı 129 Ada 55 Parsel İrtifak: 2.667,74 m² 2025/161 Mehmet Akyel, Yeliz Emengen,

Mustafa Akyel, Ayfer Elmacıer

Filiz Akboğa, Huriye Akyel, Orhan Akyel Hamzahocalı 129 Ada 56 Parsel Mülkiyet: 21,86 m²

İrtifak: 670,31 m² 2025/162 Ayşe Çam Hamzahocalı 129 Ada 62 Parsel İrtifak: 54,26 m² 2025/163 Mustafa Kemal Özmen, Nafia Özmen Yıldız Ayşen Sezer, Beyhan Beyazıt Kocaömerli 164 Ada 2 Parsel İrtifak: 936,42 m² 2025/164 Yusuf Ataş Kocaömerli 166 Ada 2 Parsel İrtifak: 114,02 m² 2025/166 Veli Ataş Kocaömerli 166 Ada 3 Parsel İrtifak: 1.152,93 m² 2025/167 Oğuzhan Yıldırım, Zühre Yıldırım Seyithan Yıldırım Kocaömerli 173 Ada 11 Parsel İrtifak: 735,84 m² 2025/168 Makbule Akçura Kocaömerli 174 Ada 2 Parsel İrtifak: 464,55 m² 2025/169 Kınık Organize Sanayi Bölgesi Kocaömerli 136 Ada 1 Parsel İrtifak:298,53 m² 2025/170 Emine Güleç Kocaömerli 130 Ada 12 Parsel Mülkiyet: 21,86 m²

İrtifak: 2.691,53 m² 2025/171 Süreyya Renkliışık, Ayşe Kadın Çapar Cennet Solak, Erol Solak Kocaömerli 130 Ada 11 Parsel Mülkiyet: 14,49 m²

İrtifak: 750,31 m² 2025/172 Pakize Aksu, Gülizar Kır, Rahime Çıkıkçı, Gülçin Işık, Güzin Kır, Ali Kır, Fehmi Kır Hamzahocalı 137 Ada 64 Parsel Mülkiyet: 10,58 m²

İrtifak: 713,07 m² 2025/173 Alaattin Çalışal Hamzahocalı 138 Ada 106 Parsel İrtifak: 814,59 m² 2025/174 Alaattin Çalışal Hamzahocalı 138 Ada 105 Parsel Mülkiyet: 12,60 m²

İrtifak: 444,88 m² 2025/175 Nesrin Erdoğdu Hamzahocalı 138 Ada 99 Parsel İrtifak: 0.17 m² 2025/176 Emrah Kaya Hamzahocalı 137 Ada 90 Parsel İrtifak: 1,067.23 m² 2025/177 Fatma Küçük, Süleyman Küçük

Semiha Kazancı, Hasan Küçük Hamzahocalı 137 Ada 65 Parsel İrtifak: 2010,20 m² 2025/178 Mehmet Akyel, Yeliz Emengen,

Mustafa Akyel, Ayfer Elmacıer

Filiz Akboğa, Huriye Akyel, Orhan Akyel Hamzahocalı 138 Ada 107 Parsel İrtifak: 819.72 m² 2025/179 Mehmet Akyel, Yeliz Emengen,

Mustafa Akyel, Ayfer Elmacıer

Filiz Akboğa, Huriye Akyel, Orhan Akyel Hamzahocalı 142 Ada 3 Parsel İrtifak: 91.97 m² 2025/180 Lülüfer Gülbudak, Emel Emine Karataş

İbrahim Karataş, Rukiye Kayaalp

Yusuf Kurt, Mesut Karataş

Özgür Karataş, Barış Karataş Hamzahocalı 137 Ada 48 Parsel Mülkiyet: 9,52 m²

İrtifak: 2023.66 m² 2025/181 Safiye Er Hamzahocalı 134 Ada 67 Parsel Mülkiyet: 11,27 m²

İrtifak: 83.47 m² 2025/182 Fevzi Kaymaz Hamzahocalı 134 Ada 57 Parsel İrtifak: 427.05 m² 2025/183 Üsame Gözkaya Hamzahocalı 134 Ada 10 Parsel İrtifak: 407.27 m² 2025/184 Berrah Akyar Hamzahocalı 134 Ada 5 Parsel İrtifak: 23.82 m² 2025/185 Cüneyt Şahan, Ali Kurşun Fatih 449 Ada

5 Parsel Mülkiyet: 9,52 m²

İrtifak: 1,513.54 m² 2025/186 Sadi Selvi Fatih 448 Ada

2 Parsel İrtifak: 4.41 m² 2025/187 Selahattin Hava, Hüseyin Atıcı

Hatice Kangal, Emine Uguş, Fatih AtıcıMükerrem Can Atıcı Hamzahocalı 137 Ada 72 Parsel İrtifak: 467,98 m² 2025/188 İbrahim Karateke Hamzahocalı 129 Ada 46 Parsel İrtifak: 4,02 m² 2025/189 Serhat Soner Selvi, Sadi Selvi, Serdar Selvi,

Hatice Yusufoğlu, Salih Selvi Fatih 449 Ada

7 Parsel İrtifak: 832.25 m² 2025/190 Sadi Selvi, Hatice Yusufoğlu, Salih Selvi Fatih 448 Ada

3 Parsel Mülkiyet: 18,41 m²

İrtifak: 3241.14 m² 2025/191 Yaşar Bulgurcu Taştepe 101 Ada

3 Parsel İrtifak: 86.08 m² 2025/192 Sadi Kılıç Taştepe 101 Ada

32 Parsel İrtifak: 161.83 m² 2025/193 Sevim Çelik Taştepe 115 Ada

39 Parsel İrtifak: 15.22 m² 2025/194 Yılmaz Mete Arpaseki 111 Ada 35 Parsel Mülkiyet: 19,18 m²

İrtifak: 719.53 m² 2025/195 Duran Arslan Arpaseki 111 Ada 24 Parsel Mülkiyet: 53,69 m²

İrtifak: 318,14 m² 2025/197 Metin Arslan, Musa Arslan Arpaseki 111 Ada 23 Parsel Mülkiyet: 23,99 m²

İrtifak: 2589.83 m² 2025/198 Hasan Hüseyin Arslan, Bayram Ali Arslan

Zeynep Aktaş, Özcan Arslan, Serdar Arslan Kemal Arslan, Hürü Kurşuncu, Ünal Arslan

Fatma Arslan, Mustafa Arslan, Özer Arslan Arpaseki 111 Ada 16 Parsel Mülkiyet: 20,50 m²

İrtifak: 446,75 m² 2025/199 Ali Aydoğdu Arpaseki 111 Ada 19 Parsel İrtifak: 1537.82 m² 2025/200 Yusuf Kurt Arpaseki 108 Ada 47 Parsel Mülkiyet: 35,51 m²

İrtifak: 1387,93 m² 2025/201 Birol Yıldız Arpaseki 108 Ada 40 Parsel Mülkiyet: 42,90 m²

İrtifak: 1371.99 m²

Basın No: ILN02271705 #ilan.gov.tr