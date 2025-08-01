İHALEYE DAVET



SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ II EK FİNANSMAN

(SŞP II-EF)



T.C.

EZİNE BELEDİYESİ-EZİNE (ÇANAKKALE) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU

İHALE NO.: EZINE-W1

Ezine (Çanakkale) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu

Ezine Belediyesi, İLBANK aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No. EZINE-W1) Ezine (Çanakkale) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu'nu Dünya Bankası satınalma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.



Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 08/09/2025'ten itibaren 119 (YüzOnDokuz) takvim günü süreyle geçerli olacak ve 30.000,00 USD (OtuzBinAmerikanDoları) veya eşdeğeri bir miktarda düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 08/09/2025, saat 16:00'ya kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 16:15'te açılacaktır.



İlgilenen firmalar 'www.ilbank.gov.tr', 'www.ezine.bel.tr' ve 'www.ekap.kik.gov.tr' internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler. İlgilenen istekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 2.000 TL (İkibinTürkLirası) tutarındaki geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler. Ödeme yöntemi TR12 0001 0000 7311 6379 7850 01 EZİNE ZİRAAT BANKASI) IBAN numaralı hesabına, Sözleşme No: EZINE-W1 İhale Dosya Bedeli için olduğu yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale dokümanı posta/kurye servisi yoluyla veya elden gönderilecektir. Kargo ile gönderilmesi durumunda oluşabilecek gecikmelerden Ezine Belediyesi sorumlu olmayacaktır.



Doküman İncelemesi için:

Ezine Belediyesi

Fen İşleri Müdürlüğü

Adres : Cumhuriyet mahallesi Org. Nahit Şenoğul caddesi No:2 – Ezine/ÇANAKKALE

Telefon: 0 (286) 618 10 10

Faks : 0 (286) 618 16 25

E-posta: info@ezine.bel.tr