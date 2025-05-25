T.C.

GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/362 Esas

Davacı Ömer Evgin ile Davalılar Hazine ve Maliye Bakanlığı- Gölbaşı Malmüdürlüğü, Karaburun Köyü Köy Tüzel Kişiliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan davası nedeniyle;

Davacının mahkememize ibraz etmiş olduğu 08/10/2024tarihli dava dilekçesi ile; "Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Karaburun Köyü kroki ve koordinatlarında belirtilen 221,47 m²'likyerin davacı adına tesciline karar verilmesini" talep ve dava etmiştir.

Dava konusu yerin ev ve arsası olarak tescil harici bırakılan taşınmaz olduğu anlaşıldığından, Mahkememize Türk Medeni Kanunun 713/1. maddesine göre tapusuz taşınmazın tescili şeklinde açılan bu davaya karşı tarafların ve 3. şahısların diyecekleri ve itirazları var ise Türk Medeni Kanunun 713/5. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize yazılı veya sözlü olarak bildirmeleri, aksi takdirde davanın dosyadaki mevcut haliyle sonuçlandırılacağı hususu ilgililere Türk Medeni Kanunun 713/4. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 07.05.2025

Basın No: ILN02230481 #ilan.gov.tr