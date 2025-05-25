T.C. DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2010/679 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde davacı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Davacı DESKİ tarafından açılan Alacak davasında;Davalı Havva Bahtiyar Uluer (TC:39526109836) adına adres araştırmasından netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Pelitlibağ Mah. 1098 Sok. No:12 adresinde bulunan Akçura Apartmanının ortak kullanım alanında 08.06.2005 tarihinde yapılan tesisat kontrolünde hidrofora giden şebeke borusundan kazan dairesi girişinde sol tarafta hortum bağlı musluk ile ortak kullanım alanında ve merdivenlerin yıkanmasında, kapıcı dairesinde düz bağlantı yapılarak mutfaktaki musluğun sürekli aklığı tuvalette kullanıldığı, kalorifer kazanına doğrudan bağlantı yapıldığı ve kalorifer kazanının yanındaki musluğun cürufları söndürmekte kullanıldığı, Belediye Meclis Kararı gereği abonesiz/kaçak su kullanımı için düzenlenen 08.06.2005 günlü raporla 6.375.50 TL abonesiz su bedeli tespit edildiği,tahakkuk edilen abonesiz/kaçak su bedelinin 08.06. 2005tahakkuk tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte Kurun Apt. Maliki olan davalılardan alınarak DESKİ'e ödenmesine karar verilmesini,

26/09/2025 günü saat 09:05'te duruşma günü duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizivekille temsil ettirmeniz, davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği/değiştirebileceği ayrıca cevap dilekçesi vermeniz halinde 2 haftalık kesin sürede 210,00 TL gider avansı yatırmanız, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davayı inkar etmiş sayılacağınız HMK'nin 121,129/a ve 130. Md. göre yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı Teb.K. 28,29,30. Md.uyarınca ve TK 31.mad.Uyarınca tebliğin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

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