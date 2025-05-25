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T.C. ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/547 Esas

DAVALI : NIGORAKHON ORTIK KIZI NOSIROVA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Durusma Günü: 09/07/2025 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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