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ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/431 Esas

Davacı Mustafa Kutulmuş Ertuğrul ile Davalılar Orman Genel Müdürlüğü, Maliye Hazinesi ile Kurşunlu Köyü Tüzel Kişiliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (TMK'nın 713/1 ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 14.ve 17.maddelerine dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili Merkez ilçesi Kurşunlu köyünde kain 115 ada 15 parsel sayılı taşınmazın davacı Mustafa Kutulmuş Ertuğrul'a ait olduğunu, Kurşunlu köyü Obruktepe mevkiinde 115 ada ve 15 parsel nolu taşınmazın kuzey kısmında kalan 19-20-21-22-23-24 orman sınır noktaları ile belirli alanı davacının, çok uzun yıllardır kullanmakta olduğunu ve malik sıfatıyla zilyet durumunda olduğunu, davacının taşınmazını pasif durumda bırakmadığını, 20 yıldan uzun süredir davasız ve aralıksız şekilde taşınmazı kullandığını öne sürerekÇanakkale ili Merkez ilçesi Kurşunlu köyünde kain Mustafa Kurtulmuş Ertuğrul' a ait 115 ada 15 parsel nolu taşınmazın kuzey kısmında kalan 19-20-21-22-23-24 orman sınır noktaları ile belirli alanın davacıadına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açmıştır.

Bu yerler hakkında başkaca hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 AY içerisinde evrakı belgeleri ile birlikte Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/431 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları hususu TMK'nın 713/4 maddesi gereğince ilan olunur. 22/05/2025

Basın No: ILN02230484 #ilan.gov.tr