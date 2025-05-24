Örnek No:55*

T.C.SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/46 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi Davası sonucuaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Karahacılı Mahallesi 132 ada 23 ( Eski 591 ) Parsel sayılı 9.019,31m2 yüzölçümlü, tapuda " Bahçe " vasıflı taşınmazdır.KarahacılıMahalle merkezine kuş uçuşu yaklaşık 1350 metre,Silifke -Mut Karayoluna yaklaşık 125 metre, Silifke İlçe Merkezine kuş uçuşu yaklaşık 13 km. Mesafededir. Taşınmazın toprak yapısıAkdeniz bölgesine özgü kırmızı terra rossa toprak olup, eğimi %6-8arasında değişmektedir. Toprak derinliği +90 derindir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı, asitlik- bazlık, tuzluluk, taban suyu gibi sorunları bulunmamaktadır taşınmaz içerisinde bakımları (Budama, sulama, gübreleme, ilaçlama....) düzenli yapılmış değişik yaş ve cinste meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın belli bir kısmı makilik çalılarla kaplıdır.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, ancak parselin az bir kısmının'Köy Yerleşik Alan Sınırı' içerisinde kaldığı, Köy Yerleşik Alan Sınırı içerisinde olan parsellerin yol cepheleri bulunması halinde yapılaşma şartları E=0,50 Hmax=2 Kat (6,50m) konut amaçlı imar durumu verilebileceği, Köy Yerleşik Alan Sınırı dışında kalan taşınmazların ise 1/100000 ölçekli Adana- Mersin Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerine tabi oldukları belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.894.993,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 14:53

15/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02229087 #ilan.gov.tr