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T.C.

KONYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/311 EsasKARAR NO : 2024/624 Karar

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - Av. Ş. Serkan Küçükdağ

İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK

DAVALI : MEHMET PETEK - 53071293550

Mahkememizce davalı Mehmet Petek'in tebligat adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, bilirkişi raporu, gerekçeli karar, istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından 18/05/2024 tarihinde davalı Mehmet Petek ve diğer davalılar adına kayıtlı dava konusu Konyaİli, Meram İlçesi, Gödene Mah, 47648 ada, 17 parsel sayılı taşınmazda ihtiyaç duyulan enerji nakil hattı için taşınmazın 8,89 m²lik kısmında mülkiyet, 429,01 m²lik kısmında irtifak hakkı tesisi için Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açtığı, bu nedenle mahkemece kamulaştırma bedelinin tespitine, tespit edilen kamulaştırma bedelinin peşin ödenmesi karşılığında müvekkili adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce bilirkişi heyetinden alınan raporda; Dava konusu taşınmazın pilon yeri ve irtifak bedelinin toplam 105.231,12TL olduğu tespit edilmiştir.

Mahkememizin 08/11/2024 tarihli kararı;

Davanın KABULÜ ile,

1-Taraflar arasında KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN 105.231,12 TL OLARAK TESPİTİNE,

Tespit edilen ve bankaya yatırılmış olan kamulaştırma bedelinin davalılara tapu kaydındaki hisseleri oranında ÖDENMESİNE, bu konuda kamulaştırma bedelinin yatırıldığı bankaya müzekkere yazılmasına,

Kamulaştırma bedeline dava tarihinden itibaren karar tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faiz oranının işletilmesine,

Dava konusu taşınmaz üzerinde varsa haciz, ipotek gibi yükümlülüklerin kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

2-Dava konusu Konya İli, Meram İlçesi, Gödene Mah., 47648 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Sinan Esen'in 16/07/2024 tarihli raporunda krokide içi sarı renkle boyalı İR1 harfi ile gösterilen 429,01m²'lik kısmın davacı adına DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ ile bu hakkın TAPUYA TESCİLİNE,

Dava konusu Konya İli, Meram İlçesi, Gödene Köyü Mah., 47648 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Sinan Esen'in 16/07/2024 tarihli raporunda krokide içi mavi renkle boyalı B harfi ile gösterilen 8,89 m²'lik alana ilişkin tapu kaydının iptali ile davacı adına pilon yeri olarak TAPUYA TESCİLİNE,

Fen bilirkişisi Sinan Esen'in 16/07/2024 tarihli raporunun ve rapordaki krokilerin kararın eki sayılmasına,

3-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince iş bu kararımızdan bir örneğinin taşınmazların tapuda kayıtlı olduğu Meram Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, tarafların yokluğunda, tescil yönünden KESİN bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu. Usulen anlatıldı.

Davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesi özetle;

Yerel Mahkemece bilirkişi raporuna ilişkin itirazları dikkate alınmadan hüküm kurulduğunu ve bu nedenle kamulaştırma bedelinin olağandan yüksek tayin edildiğini, bilirkişi raporunda taşınmazın m² birim değerinin çok fahiş belirlendiğini, taşınmazda meydana gelen değer kaybı oranın da yüksek belirlendiğini, itirazları doğrultusunda kararın kaldırılması ile müvekkili lehine yeniden karar verilmesini beyan ederek istinaf talebinde bulunduğu görüldü.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 GÜN sonra dava dilekçesinin, bilirkişi raporunun, gerekçeli kararın ve istinafa başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02228150 #ilan.gov.tr