T.C. İSTANBUL ANADOLU 17.SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

DOSYA NO : 2022/2

SIRA CETVELİNİN İLÂNI

MURİSİN (MÜFLİSİN) ADI-SOYADI:

1-SÜLEYMAN AYDIN

2-SAS ELEKTRİK ENERJİ DAĞ.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

3-SAS İNTERNATİONAL ELEKTRİK ENERJİSİTEDARİK A.Ş.

4-SAS HOLDİNG AŞ

5-SASEVİMGAYRIMENKUL OTOMOTİV İLET.ORG.PAZ.SAN.TİC.AŞ

Yukarıda bilgileri yazılı muris ve tek ortağı bulunduğu şirketlerin tereke dosyasından iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup kayıt yaptıran alacaklılar ile ilgili olarak alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen 16/04/2025 tarihli alacaklılar ek sıra cetveli incelemeye hazırdır.

Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını 15 gün içinde İstanbul Anadolu 17.Sulh Hukuk Mahkemesine yalnız sıraya ilişkin itirazlarını ise ilandan itibaren 7 gün içinde şikayet yoluyla yine İstanbul Anadolu 17.Sulh Hukuk Mahkemesine yapmaları gerektiği hususu TMK 612/1,İ.İ.K. 166, 180, 232, 234,ve 235.maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

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