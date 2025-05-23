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T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/1827 Esas

Davacı : Gülbiye Pekitkan

Muris : Süleyman Habil İşcan (Halil Oğlu)

Çanakkale Merkez, Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mah.352 ada 5 Parsel (eski 82 Ada 3 Nolu parsel ve Çanakkale Merkez, Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mah, 182 ada 5 Parsel sayılı taşınmazların maliki Süleyman: Halil oğlu, Hüsniye; Süleyman karısı, Süleyman İşcan: Halil oğlu, Hüsniye İşcan: Osman kızı .

Davacı Gülbiye Pekitkan'ın Mirasçılık Belgesi İstemi nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesi ile Çanakkale Merkez, Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mah.352 ada 5 Parsel (eski 82 Ada 3 Nolu parsel ve Çanakkale Merkez, Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mah, 182 ada 5 Parsel maliki Süleyman Habil İşcan (Halil Oğlu) veraset ilamının çıkartılmasını talep etmiştir.

Türk Medeni Kanunu'nun 594.maddesi gereğince; Çanakkale Merkez, Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mah.352 ada 5 Parsel (eski 82 Ada 3 Nolu parsel ve Çanakkale Merkez, Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mah, 182 ada 5 Parsel sayılı taşınmazın maliki Süleyman: Halil oğlu, Süleyman İşcan: Halil oğlu'nun mirasçılarının en geç bir yıl içinde mirasçısı olduklarını gösterir belgelerle birlikte mahkememize başvurmaları, Mahkememize başvuruda bulunulmaz ise miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Hazineye geçeceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02228884 #ilan.gov.tr