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ERZURUM

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



Esas No: 2023/314 Esas,Karar No: 2024/188

Davalı: Betülnursen ULUSOY,(Sıtki kızı,1976 D:l.u T.C. No:281*****600) Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;HÜKÜM :Davanın Kabulü ile;1-Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Yerlisu mahallesi, 8152 ada 6 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Erhan Ünal'ın 17/11/2023 tarihli rapora ekli krokide yeşil renk Dharfi ile gösterilen 786,93 m²'lik kısmının üzerine davacı botaş adına daimi irtifak hakkı tesisine vetapuya tesciline,

2-Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Yerlisu mahallesi, 8152 ada 6parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Erhan Ünal'ın 17/11/2023 tarihli rapora ekli krokide kırmızı renk G harfi ile gösterilen 295,44 m²'lik kısmının üzerine davacı botaş adına 2 yıl süre ile geçici irtifak hakkı tesisine vetapuya tesciline,

3-Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Yerlusu mahallesi, 8152 ada 6parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Erhan Ünal'ın 17/11/2023 tarihli rapora ekli krokideyeşil renk Dharfi ile gösterilen 786,93 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkı bedeli ile kırmızı renk G harfi ile gösterilen295,44 m²'lik kısmının geçici 2 yıllık irtifak kamulaştırma bedelinin 21.593,73 TL olarak TESPİTİNE,

4-7139 sayılı yasanın 26. maddesiyle değişik Kamulaştırma Kanunu, 10/8. maddesi uyarınca 27/11/2020 tarih, 31317 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 16/07/2020 tarih 2018 104 E, 2020/39 K sayılı Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak mahkememizce tespit edilen toplam kamulaştırma bedeli olan 21.593,73- TL'den Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/64 Esas-2021/157 Karar sayılıdosyasındaki Acele Kamulaştırma bedeli olarak depo edilen 7.378,11- TL'nin mahsubu ile bakiye bedel olan 14.215,62- TL'nin varsa neması ile beraber davalılaraheyet bilirkişi raporu olan 05/12/2023 tarihli raporda belirtilen bedeller, tapudaki hisseleri ve miras payları göz önünde bulundurularak ödenmesine, bu hususta ilgili bankaya kararın kesinleşmesi beklenilmeden müzekkere yazılmasına,

5-Fen bilirkişisi Erhan Ünal'ın 17/11/2023 tarihli rapora ekli krokinin ve heyet bilirkişiraporu olan 05/12/2023 tarihli raporun kararın eki sayılmasına,

6-Bakiye kamulaştırma bedeli olan 14.215,62- TL kamulaştırmabedeline dava tarihi olan 13/10/2023 tarihinden karar tarihi olan 12/03/2024 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faiz oranının yürütülmesine,

7-Taşınmazın tapu kaydında bulunan haciz, ipotek vs. takyidatların hükmedilen bedele yansıtılmasına,

Şeklinde karar verilmiş, 18/07/2024 tarihli tashih şerhi ile " Mahkememiz gerekçeli kararın hüküm kısmının 1. bendinin hükümden çıkartılarak; 1. Bendinin ;"Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Yerlisu mahallesi, 8152 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Erhan Ünal'ın 17/11/2023 tarihli rapora ekli krokide yeşil renk D harfi ile gösterilen 786,93 m²'lik kısmının üzerine kullanım hakkı davacı botaş'a aitolmak üzere maliye hazinesi adına daimi irtifak hakkıtesisine ve tapuya tesciline", şeklinde düzeltilmesi hususu HMK'nun 304 maddesi gereğince tashihine, gerekçeli kararın ve tashih şerhinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş , Mahkememiz gerekçeli kararı ve tashih şerhi Davalı Betülnursen ULUSOY'a tebliğ edilemediğinden veadresi tespit edilemediğinden, tebliğ yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, iş bu kararın aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 27/01/2025

Basın No: ILN02228485 #ilan.gov.tr