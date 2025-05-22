T.C.

ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/98

DAVALI : ERCAN ÖZER

Davalılardan Ercan Özer' in dosyadaki adresine yapılan tebligatın iade döndüğü, yapılan araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresinin tespit edilemediği anlaşılmış olup ilanen tebligat ile bilirkişi raporlarının tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce 31/10/2024 tarihinde muris Şadi Özer tarafından tanzim edilen vasiyetnameye ilişkin olarak açılmış olan vasiyetnamenin iptali ve tenkis davasına konu Bartın ili, Ulus ilçesi, Kumluca Yeni mahallede bulunan vasiyetnameye konu 169 ada 19 parsel ve murisin ölüm tarihi itibari ile hak sahibi olduğu 169 ada 28,49,76 parseller, 170 ada 29 parsel, 175 ada 34, 37, 2, 47, 67 parseller, 172 ada 17,18 parsellerde yapılan keşif sonucunda ölüm tarihi itibari ile hissesine düşen toplam değerinin 386.935,94 TL olduğunun tespit edilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02228081 #ilan.gov.tr