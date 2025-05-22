T.C.

ŞABANÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/489 Esas

DAVALI :1- Döne TUĞLU ve diğerleri

Davacı tarafından Döne TUĞLU aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen Döne TUĞLU'ya duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 26/06/2025 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/05/2025

Basın No: ILN02227206 #ilan.gov.tr