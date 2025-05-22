T.C.

KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/897 Esas

İLAN

DAVALI: AYŞE KISA - 13*******92 Davacı Şengül ŞAN tarafından 11.11.2024 tarihinde aleyhinize açılan tapu iptali ve tesciline yönelik açılan davada ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup,Bu nedenle; "Belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." İş bu metnin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02226923 #ilan.gov.tr