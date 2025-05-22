T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2023/339 Esas

KARAR NO: 2024/627

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2024 tarihli ilamı ile SSÇ Baldan TANRISEVERGİL hakkında Beraat kararına hükmedilmiş olup; Turan ve Yasemin kızı, 04/08/2008 BEYOĞLU doğumlu, SSÇ BALDAN TANRISEVERGİL ve Yasın ve Faıak kızı, 01/01/1989 SURİYE doğumlu, Müşteki HANAN RAJEH tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısının istinaf başvuru talebi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/05/2025

Basın No: ILN02227315 #ilan.gov.tr