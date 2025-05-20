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T.C.

AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/654 Esas

DAVACI : RAMAZAN DARILMAZ TC:6960****372 - Merkez/Aksaray

VEKİLİ : Av. MEHMET SAÇLI - Aksaray Barosu

DAVALI : KARİN HERMİNE PABESCHİTZ, Herbert Alfred ve Gerlinde Kızı, 1965 doğumlu

Bilinen son adresi: Nicolussi Str 8 3300 Amstetten Avusturya

Davacı Ramazan DARILMAZ tarafından davalı KARİN HERMİNE PABESCHİTZ aleyhe açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması/şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Mahkememizin 08/04/2025 tarihli celsenin 1 nolu ara kararı gereğince; 6100 Sayılı HMK'nın 140/3 maddesi gereğince tarafların anlaşmadıkları tespit edilerek ön inceleme duruşmasının sonlandırılmasına, tahkikat ve sözlü yargılama aşamasına geçilmesine, gelecek celse geçerli bir mazeret olunmadan mahkemede hazır bulunulmadığı takdirde, HMK'nın 147 maddesi uyarınca duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150'inci madde hükmünün saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına, taraflara duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde HMK'nın 150 maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin ihtarına, bir sonraki celsenin 16/09/2025 günü saat 10:05'te yapılmasına karar verildiği hususu davalıya ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02223789 #ilan.gov.tr