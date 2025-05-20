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ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/369 Esas

KARAR NO : 2023/535

Davacı RAMAZAN OKUDAN 'ın davalı NASIBAKHON ABDURAIMOVA (OKUDAN) aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 18/07/2023 tarihli aşağıdaki karar ;

HÜKÜM :

1- Davacının davasının kabulü ile; ANTALYA İli, AKSU İlçesi, YURTPINAR Köyü/mah. Cilt 106, hane 47'de nüfusa kayıtlı, HÜSEYİN ve FATMANA'den olma, 15/06/1972 doğumlu tc nolu davacı RAMAZAN OKUDAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı ve 'den olma doğumlu 25486195842 TC Kimlik numaralı 10/08/1996 doğumlu ABDELHAMİT ve MANZURA kızı Kırgızistan uyruklu davalı NASIBAKHON ABDURAIMOVA (OKUDAN)'nın M.K. 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 269,85-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 31,40-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 238,45-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan; 31,40-TL Başvuru Harcı, 31,40-TL Peşin/nisbi Harcı, 4.598,14-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 4.660,94TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ,

4- Davacı vekilinin vekalet ücreti talebi bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

5- Kararın kesinleşmesinden sonra gider avansından kalan kısmın davacıya iadesine,

Kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine gönderilebileceğine dair karar davacı vekili yüzüne açıkça okundu usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/03/2025

Basın No: ILN02225546 #ilan.gov.tr