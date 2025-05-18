T.C.İSTANBUL 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı: 2025/88 Esas

Davacı İNG BANK A.Ş. vekili dava dilekçesinde özetle; Dava konusu, referans numarası 13696555 olan kredi kartı ilişkisi olduğunu, Davalı borçluya, müvekkili Banka'dan 11667040 müşteri ve 13696555 referans numarası kredi kartı kullandırıldığını, ancak müşteri, sözleşme hükümlerine aykırı surette geri ödemelerini yapmadığından hesabı kat edilerek kredi kartı sözleşmesinde bildirmiş olduğu adresine kat ihtarnamesi gönderildiğini, Kat ihtarnamesinde muacceliyet ihtarı da mevcut olduğunu, kat ihtarnamesine rağmen davalı borçlu, geciken ve birbirini takip eden kredi kartı geri ödeme taksitlerini ihtara uygun süre içeresinde ödememiş ve neticede muacceliyet hükmü gereğince tüm kredi kartı taksitleri, faiz ve masrafları yönünden temerrüde düştüğünü, Netice itibariyle davalı borçlu ihtara rağmen ödemede bulunmadığından İstanbul Banka Alacakları İcra Müdürlüğünün 2024/303488 E. sayılı dosyası ile davalı borçlu aleyhine ilamsız takip yapıldığını, İstanbul Banka Alacakları İcra Müdürlüğünün 2024/303488 E. sayılı dosyasında davalı borçlu, takibe konu borcu kabul etmediğini beyan ederek borca haksız ve mesnetsiz itiraz etmiş ve bu sebeple davalı aleyhine ikame edilen ilamsız icra takibi durduğunu, Takibe itiraz neticesinde arabuluculuk süreci başlatılmış; arabuluculuk görüşmesi, "görüşme yapılamadan anlaşmama" yönünde sonlandırıldığını, İstanbul Banka Alacakları İcra Müdürlüğünün 2024/303488 E. sayılı dosyasına itirazının iptali ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, takibin devamına, borçlu aleyhine %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmolunmasına, yargılama harç ve masrafları ile ücret-i vekâletin davalı yana tahmiline, karar verilmesini talep etmiştir.

Bankacı bilirkişi Ümit Nilüfer Çöktü 02/04/2025 tarihli raporunda özetle; İncelenen hesap ekstrelerinden kartların aktif olarak kullanıldığı ve önceki dönemlerde borç bakiyelerinin de düzenli olarak ödendiği ve davalı tarafın, oluşturulan ekstrelere itiraz ettiğini gösterir herhangi bir itiraz dilekçesine rastlanmadığı, inceleme ve hesaplamalar sonucunda, Davacı bankanın davalı borçludan takip tarihi itibari talep edebileceği tutar 10.003.78.-TL olarak hesaplanmıştır.

Mahkememizin 13/05/2025 tarihli ara kararı ile davalı Bayram Dumangöz'e dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; duruşmanın 09/09/2025 günü saat 11.20'de İstanbul 1. Tüketici Mahkemesinde yapılacağı, dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz, bilirkişi raporuna tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz edebileceğiniz hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/05/2025

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