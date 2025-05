T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/539 Esas

TALEP EDEN: SBERBANK OF RUSSIA - 19, Vavilova Cd, 117997 Moskova/RUSYA

Mahkememizde açılan Kıymetli Evrak İptali davasının yapılan yargılaması sonunda;

Talep eden (Sberbank Of Russıa) tarafın TALEBİNİN KABULÜ ile; talep konusu olup pay rehni sözleşmesi kapsamında talep eden şirkete teslim edilen Ceviz Sırtı Gayrimenkul Yatırımcılığı İnşaat Taahhüt Turizm A.Ş. (Sicil No:846961-0)'ne ait 229.555.379,00- TL değerindeki 229.555.379 adet olan 3. tertip payı temsil eden 006 numaralı nama yazılı pay senedinin 6102 sayılı TTK'nın 657/1 maddesi atfıyla TTK 661 ve 666 maddeleri gereğince zayii nedeniyle İPTALİNE karar verildiği ihtarı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02226293 #ilan.gov.tr