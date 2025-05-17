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İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/353 Esas

KARAR NO : 2024/1516

Davacılar ETİ KALMA, İSRAEL BOHAN, SOLİ GÜNEŞ MAĞİYA mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda açık yargılaması sonunda verilen kararın ilan edilmesine karar verilmekle;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Piripaşa Mah, Cilt No:33, Hane No:2223'de nüfusa kayıtlı İsrail ve Sara kızı İstanbul 12/12/1915 doğumlu 48874240894 TC. Kimlik numaralı ESTER BOHAN'ın 01/01/1970 tarihinden itibaren TMK.32.md.uyarınca GAİPLİĞİNE, 03/12/2024 tarihinde karar verildiği, gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.16/01/2025

Basın No: ILN02225667 #ilan.gov.tr