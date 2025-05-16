Örnek No:55*

T.C.

KARABÜK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/50 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük ili Merkez ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mezarlıkyanı Mevkii 471 Ada 18 Parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği Arsa olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi : Karabük Merkez Kurtuluş Mahallesi

Yüzölçümü : 1.242,01 m2

İmar Durumu: Blok Nizam 5 Katlı Ticaret ve Konut alanında ve yoldadır.

Kıymeti : 19.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 11:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 11:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 11:12

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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