T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/231 Esas

KARAR NO : 2024/243

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/03/2024 tarihli ilamı ile SSÇ HINID KURDI hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına hükmedilmiş olup; Hasan ve Dinar kızı, 15/11/2004 ŞAM doğumlu, SSÇ HINID KURDI tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.15/05/2025

Basın No: ILN02225837 #ilan.gov.tr