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T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 00:02 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 08:20
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025, 08:20
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/38 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KURTYERİ Mahalle/Köy, 212 Ada, 12 Parsel,
Yüzölçümü : 5.358,85 m2 Kıymeti : 14.165.125,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 12:06
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 12:06
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 12:06
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 12:06

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KURTYERİ Mahalle/Köy, 224 Ada, 1 Parsel,
Yüzölçümü : 3.098,25 m2 Kıymeti : 8.397.800,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 13:32
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 13:32

12/05/2025

Basın No: ILN02223118 #ilan.gov.tr