Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2024/1602 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1602 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

3-TAŞINMAZIN İMAR DURUMU İNCELENMESİ:

Dosyada mevcut bulunan Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün bila tarih ve E- 2026499 sayılı yazısında; Söz konusu İstanbul İli, Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi 675 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 29.08.2001 tasdik tarihli Selimpaşa VII. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Emsal (E):1.00, Hmax:18.50m yapılaşma koşullarında ''Konut Alanında'' kalmaktadır. Ancak, Selimpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada 1 parsel, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2023 tarih ve 738 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.07.2023 tarihinde onaylanan Silivri İlçesi Selimpaşa Ortaköy ve Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisinde, kısmen 250 ki/ha gösterimli ''Konut Alanı'' kısmen ''Park Alanı'' kısmen de ''Yol Alanı'' olarak planlanmıştır. Anılan yerin Belediyemiz sınırları içerisinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 'Rezerv Alan ve Riskli Alan' da bulunmadığı anlaşılmıştır. Denilmektedir. A-Tapu ve Adres Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun Selimpaşa Mahallesi?nde kain 675 Ada 1 parsel numaralı, 124.717,50 m² yüzölçümlü, B.A.K. 27 Adet 7, 28 Adet 4, 2 Adet 2 Katlı Bina ve Arsası? nitelikli ana taşınmazda, kat mülkiyetli, 206/127626 arsa paylı, 37(C10) Zemin+1 Kat 2 bağımsız bölüm numaralı, Depo Eklentili Dubleks Konut nitelikli taşınmaz olarak kayıtlı olup, adres olarak; İstanbul/Silivri Selimpaşa Mahallesi, Ortaköy Caddesi Selimpaşa TOKİ Konutları No: 37 C10 Blok No:2 adresinde yer almaktadır.

B- Çevresel Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı site Selimpaşa TOKİ Konutları olup, site güvenlik ve kamera kontrollü girişe sahiptir. Bina çevresindeki benzer özellikteki binalarla birlikte bahçeli nizamda inşa edilmiştir. E5 asfaltına ve Marmara Denizi?ne yakın konumdadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz ilçe merkezine uzak mesafededir. Alışveriş noktalarına, çarşı pazara, toplu taşıma araç duraklarına yakın mesafesindedir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır.

C- Parsel Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı 675 Ada 1 parselin alanı 124.717,50 m2 yüzölçümünde olup parsel üzerinde kat mülkiyetli 27 Adet 7 katlı, 28 Adet 4 katlı , 2 Adet 2 Katlı Bina bulunmaktadır.

D- Bağımsız Bölüm Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmazın olduğu bina 4 katlı olup 4 adet dubleks konuttan oluşmaktadır. Kıymet takdirine konu 2 nolubağımsız bölüm zemin ve 1. Katta yer almaktadır. Dubleks konut niteliğinde inşa edilmiş olup plan itibariyle; bodrum+zemin + normal kattan ibarettir. Girişin yapıldığı zemin kat: antre, salon, mutfak, bahçe terası, banyo tuvalet, antreden irtibatlı mermer kaplama merdiven ile ulaşılan normal kat: hol, biri ebeveyn banyolu üç yatak odası, genel banyo, bir balkondan ibarettir.

Bodrum katta depo ve teknik oda mevcuttur. Bina girişinde konuta ait otopark mevcuttur. Giriş kapısı çelik kapı, oda kapıları panel kapı, zeminler laminant parke, tavanlar kartonpiyer, ıslak alanlar seramik, pencereler pvcdir. Onaylı mimari projesi kat planına göre zemin kat net 64,30 m² üst kat 91,50 m² olmak üzere toplam 155,80 m² kullanım alanına sahiptir.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Selimpaşa Mahallesi Kain 675 Ada 1 Parsel Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 124.717,50 m2

Arsa Payı : 206/127626

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 9.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

1-05/11/2007-9471 YEVMİYE TARİHLİ İRTİFAK : A M : KROKİSİNDE24451 TM , 24452 -TM, 24453 -TM NO İLE GÖSTERİLEN HERBİRİ 16M2 TRAFO MERKEZLERİ İLE 1621,42 M2 KABLO GEÇİŞ GÜZERGAHINDAN 99 YILLIĞINA 1 YTL DEN TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. (TEDAŞ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE İRTİFAK HAKKI

2-08/06/2010-4096 YEVMİYE TARİHLİ YÖNETİM PLANI

3-06/01/2017-466 YEVMİYE TARİHLİ YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

4-17/06/2010-4648 YEVMİYE TARİHLİ AT BU GAYRİMENKULUN MÜLKİYETİ KAT MÜLKİYETİNE GEÇMİŞTİR

5-İKİ ADET İPOTEK ŞERHİ VE HACİZ ŞERHLERİ BULUNMAKTADIR.

6- Tss. Yev. No. 08/06/2010-4069 YEVMİYE TARİHLİ EKLENTİ DEPO

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 14:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 14:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 14:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 14:46

09/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02223795 #ilan.gov.tr