Örnek No:55*

T.C.KIRIKKALE1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, BAĞLARBAŞI Mahalle/Köy, 5971 Ada, 4 Parsel, -/1/-(Bağımsız Bölüm No:10) Nolu Bağımsız Bölüm, parselin toplam alanı 1.155,00 m olup satışa konu taşınmazın arsa payı alanı 625 m2'dir. Taşınmaz üzerinde düğün salonu depo ve Müştemilatı ve dükkanlar bulunan yapı yer almaktadır. Taşınmaz Kırıkkale Belediyesi mücavir alanında olup, imar planı içerisindedir. Gayrimenkul alım satım hızının ve gayrimenkul değerinin yüksek seviyede olduğu bir konumdadır. Taşınmaz, Belediye, elektrik, doğalgaz ve internet hizmetlerinden faydalanabilecek bir konumdadır. Taşınmaz Kırıkkale Belediye binası, Kırıkkale Valiliği, Kırıkkale Adliyesi, banka, vb. resmi hizmet binalarına yaklaşık 3,00 km mesafededir. Taşınmazın imar yolu açık olup, Ulaşımı kolaydır. Taşınmaza yakın konumda yüksek katlı konut yapıları, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Terminal, Avm vb. alanlar yer almaktadır.

Adresi : Kırıkkale Merkez Bağlarbaşı Mahallesi Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 1.155,00 m2

Arsa Payı : 625/1155

İmar Durumu : Niteliği arsa olan taşınmaz imar planında bitişim nizam 2 katlı Hmax:7,20 ticaret yapılaşma düzenli alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 23.906.250,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 10:09

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02222929 #ilan.gov.tr