İLAN

DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/9 Esas

Davacılar Muazzez Akçin, Muzaffer Karakaş ile davalılar Atila Dincel, Aysel Dikilitaş, Ayşe İlerçil, Ayşe Öztürk, Bahriye Adalı, Billur Dincel, Cansu Nur Dincel, Cem Kacar, Cemil Karagöz, Emine Bulut, Figan Seyrek, Hakkı Karagöz, Halil Canlı, Hanife Kacar, Hasan Adalı'a Vesayeten Orçun Semizler, Hüseyin Dincel, Kaan Emre Dincel, Kadriye Gökkaya, Kenan Kacar, Münevver Dincel, Nazife Gökçe, Nermin Yıldız, Nezihe Franke, Ramazan Tuğrul Kacar, Semahat Eşli, Serpil Kacar, Şenay Kacar, Şükran Adalı, Yasemin Deniz, Zehra Akkılıç Arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Tapu Kaydının Düzeltilmesi davası nedeniyle; Davacılar tarafından, Türk Medeni Kanunu'nun 713. maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle Manisa İli, Demirci İlçesi, Bahçeler Mh., 122 ada 30 parsel sayılı, avlulu kerpiç ev vasıflı taşınmazdaki Şerif oğlu İsmail (Adalı)'nın 1/10 hissesi ile Şerif oğlu Mehmet (Adalı)'nın 1/10 hissesinin iptali ile davacılar adına hisseleri oranında tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.İşbu dava konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacıların davasına itirazı olanların en geç son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacıların davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur.

Basın No: ILN02222634 #ilan.gov.tr