T.C.

GEMLİK

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/166 Esas 14.03.2025 İLANDIR

GEMLİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dava konusu Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 2425 Ada, 53 Parsel numaralı taşınmaz ile Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 2425 Ada, 53 Parsel numaralı taşınmaz için davacı Emine Bayraktar, Davacı İsmail Bıyık, Davacı Nejla Akar, Davacı Rıza Bıyık, Davacı Yüksel Bıyık tarafından tapusuz taşınmazın tescili talep edildiğinden; dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/166 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacılar adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.

Basın No: ILN02221309 #ilan.gov.tr