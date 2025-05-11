Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 1260 Ada, 29 Parsel,

Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Cumhuriyet Mah. 1260 Ada 29 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 138,62 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 10:08

07/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02220064 #ilan.gov.tr