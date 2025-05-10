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T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/143 Esas

DAVALILAR : ZEHRA SERDAR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde özetle, Uşak 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1991/1336 ve 1991/1529 karar sayılı kararı ile açılıp kesinleşmiş olan, Uşak 3.Noterliği'nin 18.08.1991 tarih ve 7313 yevmiye numarası ile düzenlenen vasiyetnamenin tenfizi, Uşak, Merkez, Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu No.51 Uşak adresinde kayıtlı bulunan 115 m2 yüzölçümlü Bahçeli Kargir ev vasfındaki gayrimenkulün 1/2 hissesinin tapuda davacı adına vasiyetnamedeki şekliyle kayıt ve tesciline karar verilmesi dava edilmiştir.

Yapılan yargılama esnasında aldırılan fen bilirkişisi raporunda özetle; "Dava konusu Işık Mah. 885 ada 4 parsel: Tapu kütüğünde vasfı Kargir bir Katlı Ev ve Ahşap İki katlı iki ev olup, yüzölçümü 116,00 m² dir. Taşınmaz üzerinde bulunan Ahşap İki Katlı Ev ve Kargir Bir Katlı evin her ne kadar taşınmazın vasfı sütununda belirtilmiş ise de tapu kaydının muhdesat hanesinde taşınmaz üzerindeki yapılar için "Bu taşınmaz mal üzerinde bulunan ve tasarruf krokisinde B harfiyle gösterilen kargir bir katlı ev Ahmet oğlu Hasan Seber'e, A harfi ile gösterilen ahşap iki katlı ev Mehmet oğlu Naci Yıldırım'a aittir." şeklinde muhdesat belirtmesinin yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaza ait kadastro krokisi ve kadastro paftası ile çakışık krokisi ekte sunulmuştur. Keşif sırasında davacının krokide (B) harfi ile gösterilen kargir bir katlı evde ikamet ettiği tespit edilmiştir" şeklinde rapor tanzim edilmiştir.

Bilirkişi heyetine ait raporda özetle, "Uşak İli, Merkez İlçesi, Işık Mahallesi, 885 ada 4 parsel numaralı taşınmazın arsa ve üzerindeki ahşap iki katlı ev ve kâgir bir katlı evin dava tarihi (07/04/2021) itibariyle değeri 325.280,00 TL, davacı Hatice SEBER" in kullanımında olan (B) harfi ile gösterilen kâgir bir katlı evin değeri 36.720,00 TL, arsasının değeri 84.100,00 TL olmak üzere toplamda 120.820,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır" şeklinde rapor tanzim edilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

27/05/2025 günü saat: 10:03'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nun 147/2. md. uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02221044 #ilan.gov.tr