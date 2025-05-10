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T.C. İZMİR 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/635 Esas

DAVALI : BARIŞ BAKIRDÖKEN- Balıkesir ili Edremit ilçesi Akçay nüfusuna kayıtlı Sabahattin ve Oya oğlu 29/02/1976 doğumlu

Davacı MELEK DURGUN BAKIRDÖKEN tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında, yapılan araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat Duruşma Günü olan 10/07/2025 günü saat:10:30'da yapılacak olan duruşmada geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır olmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edilecek ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği hususu İHTAREN tahkikat duruşma günü tebliği yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02220585 #ilan.gov.tr