T.C.İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*
2024/272851 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/272851 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|11.500.000,00 TL
|1
|Taşıt
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33AUR796 plakalı, 2023 model, dodge marka, otomobil challenger rt scatpack tipli, 2C3CDZBT2PH528372 şasi no'lu ,yakıt tipi benzin , vites tipi otomatik , rengi gri , aracın kaporta aksamında gözle görülür hasarlara rastlanmadı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı,aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarındakorezyonların oluşmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı herhangi bir şekildeçiziklerin oluşmadığı tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlıklı sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Turan Yediemin OtoparkıTatlısu Mah Şekip Sok No : 2 Ümraniye/İSTANBUL Adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 10:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 10:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:39
07/05/2025 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02220584 #ilan.gov.tr