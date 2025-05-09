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T.C. RİZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/4 Tereke

TMK'nın 620 ve 621 maddeleri gereğince Rize ili, Merkez ilçesi, Derebaşı Mahallesi-Köyü, Cilt No:68, Hane No:60, Birey Sıra No:25'de nüfusa kayıtlı, Muhammet ve Hevva'dan olma, 01/02/1933 Rize doğumlu, 65377118390 T.C. Kimlik nolu, 07/11/2011 tarihinde vefat eden müteveffa Yunus Karadağ'ın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu olanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde; mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına başvurarak murisin malvarlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların belgeleriyle birlikte alacaklarını ve borçlarını dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin doğacak zararları mirasçıları vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02219865 #ilan.gov.tr