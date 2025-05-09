T.C.

KAYSERİ

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/2441 Esas 18.04.2025

İLAN METNİ

Mahkememize açılan Ortaklığın giderilmesi davasında; Dava konusuKayseri İli Kocasinan İlçesi Mollahacı Mahallesi 10845 Ada, 30 Parsel, 10845 Ada 1284 Parsel, 10834 Ada 31 Parsel, 10845 Ada 1285 Parselde tapuya kayıtlı tarla, 10845 Ada 648 Parsel, 10845 Ada 691 Parsel, 10845 Ada 692 Parsel,10984 Ada 45 Parsel, 10988 Ada 3 Parsel, 10999 Ada 4 Parsel, 10999 Ada 5 Parsel, Kayseri İli Kocasinan İlçesi Höbek Mahallesi 12832 Ada 117 Parsel, Kayseri İli Kocasinan İlçesi Pervane Mahallesi 1611 Ada 115 Parsel Zemin Kat 1 numaralı bağımsız bölüm Sayılı taşınmazların maliklerinden olan; Hasan ve Mevlidiye oğlu, 04.04.1989 doğumlu 187*****620 T.C. Kimlik Numaralı FatmaPatat'ın adreslerine yapılan tebligatların olumsuz dönmesi, mernis adresinin bulunmaması, başkaca adresinin tespit edilememesi nedeniyle yukarıda bilgileri yazılı dava konusu taşınmazlarla ilgili olarak Mahkememizde görülen ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin dava dilekçesinin ve tensip zaptının adı geçen davalıya "Tebliğden itibaren HMK'nun 129 md. göre 2 haftalık süre içinde ilk itirazlar ile birlikte cevap dilekçesi ve tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu belirterek bildirmeniz ve eklemeniz,getirilecek belgeler için bilgileri sunmanız, cevap dilekçesi verilmemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacağınız,cevap süresi içinde Mahkemeye başvurmanız koşuluyla 2 haftalık ek süre verilebileceği ve dava konusu taşınmaz üzerinde muhtesat iddianız var ise 30 gün içerisinde ilgili mahkemede dava açıp dosya numarasını bildirmeniz ihtar olunur." şeklinde tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02219936 #ilan.gov.tr