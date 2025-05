T.C.

ISPARTA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/1302 Esas

KARAR NO : 2025/290

C.SAV.ESAS NO : 2024/4692

SANIK: ERGÜN USTA, Celal ve Hacer oğlu, 10/09/1991 Yıldırım doğumlu, Isparta Şehirlerarası

Otobüs Terminalinde Isparta Petrol Turizm Firmasında Çalışır Merkez/ Isparta

SUÇ: Israrlı Takip

SUÇ TARİHİ ve YERİ: 08/05/2024 -ISPARTA/MERKEZ

UYGULANAN KANUN MAD. : TCK123/A-1, 62/1, 50/1-a, 52/1-2-4 mad.

KARAR TARİHİ : 13/02/2025

Sanık hakkında ısrarlı takip suçundan açılan davada sanık hakkında 4.500,00-TL adli para cezasına hükmedildiği, verilen adli para cezasının TCK.52/4.maddesi gereğince takdiren, birer ay ara ile ödenmek koşuluyla4 eşit taksit halinde sanıktan tahsiline karar verilmiş; iki hafta içinde başvurması halinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık verilen, başvurmaması halinde ise kesinleşerek infaza verilecek olan gerekçeli karar Sanık Ergün USTA'ya tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.05/05/2025

