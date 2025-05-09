T.C. BAKIRKÖY 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI: 2024/139 ESAS

Mahkememizde Davalılar Mustafa Türetgen ile Sıdıka Öncan'a dava dilekçesinde gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve kişilerin mernis kayıtlarında da herhangi bir adres bilgisi olmayıp mahkememizce çıkarılan tebligatların bila ikmal iade döndüğü görülmüştür. Adreslere yapılan tebligatlardan bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü : 04/07/2025 günü saat 11:30'de mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi günün sonunda başlamak üzere cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını ikrar etmiş sayılacağınız 6100 sayılı H.M.K.'nın 117, 122, 126, 127, 128, 129 maddeleri gereğince yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 30.04.2025

İlgili Kişi: Mustafa Türetgen -

İlgili Kişi: Sıdıka Öncan -

Basın No: ILN02220034 #ilan.gov.tr