T.C.

İZMİR

34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/447 Esas

Resmi Gazete İlanı Müzekkeresi

İLAN

Kasten Yaralama suçundan, Kamil ve Raife oğlu, 10/02/1998 Varto Doğumlu, TC Kimlik No: 59266271952 Fatih YOLCUhakkında Mahkememizin 14/11/2024 tarihli 2021/447 Esas 2024/921 Karar sayılı ilamı ile;

TCK 86/1 maddesi gereğince 11 AY 7 GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararınsanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, iki hafta içerisinde İzmirBölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02219282 #ilan.gov.tr