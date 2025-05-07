TİREBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Belediyemize ait 1 adet 2017 model MST Marka ve 1 adet 2016 model Caterpil Marka İş Makinaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi ne göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

İhaleye ilişkin şartnameler Belediye Başkanlığından ücretsiz temin edilebilir.

a-) MST İş Makinasına ait İhale 20/05/2025 Salı günü saat 14.00 de

b-) CATERPILL İş Makinasına ait ihale 20/05/2025 Salı günü saat 14.15 de Belediye Başkanlık Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmin edilen muhammen bedel

a-) MST İş Makinası 2.000.000,00.-TL (Kdv hariç) olup geçici teminatı 60.000,00.-TL. dır.

b-) CATERPILL İş Makinası 3.800.000,00.-TL. (Kdv hariç) olup geçici teminatı 114.000,00.-TL dır.

İsteklilerden aşağıdaki belgeler aranacaktır.

a-) Kanuni ikametgah olması Türkiye'de kaldığı için adres göstermesi

b-) Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

c-) Geçici teminatı yatırdığına dair belge

d-) Şartname ve eklerini kabul ettiği ve imzaladığı şartname aslı

e-) Vekaleten katılan isteklilerden Noter onaylı vekaletname

f-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Tirebolu Belediye Başkanlığı

Basın No: ILN02216998 #ilan.gov.tr