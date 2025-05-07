Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/210 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/210 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Pendik İlçe, DOLAYOBA Mahalle/Köy, 8345 Ada, 23 Parsel,Pendik İlçesi, tapuda Dolayoba Mahallesi, 8345 ada, 23 parsel ve üzerinde ki Zemin+2 Katlı bina; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kaynarca Mahallesi, Orta Asya Caddesi 42 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu parsel geometrik olarak yamuk dörtgen şeklinde, topoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Söz konusu taşınmaz tapuda arsa vasfıyla kayıtlı olmasına rağmen keşif esnasında görüldüğü üzere, taşınmazın üzerine yaklaşık 30 yıl önce ruhsatsız olarak 170 m2 taban alanlı, üst katlarda çıkmalar olması nedeni ile 215'er m2 olmak üzere (2kat) toplam 600m2 inşaat alanlı 3 katlı bir bina inşa edilmiştir. Bina, Zemin Kat ve 1. Normal katta tamamlanmış ve konut olarak kullanılmaktadır. 2. Kat natamam vaziyette olup, bitmişlik oranı %80 seviyesindedir. Henüz kullanıma açık değildir. Söz konusu binanın Zemin katı yaklaşık 30 yıllık, 1. Katı yaklaşık 20 yıllık olup, 2. Katın yapımına devam edilmektedir. Taşınmaz belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay, Aydınlıyolu Caddesine 125m., Kanuni Sultan Süleyman Caddesine 250m., Kaynarca Tren İstasyonuna 500m. ve E-5 Karayoluna 320. Mesafede konumludur. Söz konusu bina Il. Sınıf A Grup yapılardan olup, Zemin Kat Yaklaşık fiziki olarak %30, 1. Kat Yaklaşık %20 civarında yıpranmış durumdadır.

Adresi : Kaynarca Mah. Orta Osya Caddesi No:42 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 237,60 m2

İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Pendik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün internet sayfasından temin edilen İmar Durumu belgesine göre; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba (Kaynarca) Mahallesi, 8345 ada, 23 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 22.12.2020 tasdik tarihli, Pendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 13.182.612,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydında; Dosyada saklı gösterildiği şekilde tapu tahsis belgesi şerhi- 02/04/1985--784 yevmiye şerhi olduğu- şerhe konu olarak Pendik Belediye Başkanlığı veAnadoluYakası MilliEmlak Daire Başkanlığındangelen yazı cevaplarında; tapu tahsis şerhlerinin korunması şartı ve alıcının kabulü ile taşınmazların satışından herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

2-Tapu kaydında; Dosyada saklı gösterildiği şekilde tapu tahsis belgesi şerhi- 03/04/1985--822 yevmiye şerhi olduğu- şerhe konu olarak Pendik Belediye Başkanlığı veAnadoluYakası MilliEmlak Daire Başkanlığındangelen yazı cevaplarında; tapu tahsis şerhlerinin korunması şartı ve alıcının kabulü ile taşınmazların satışından herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

3- Tapu kaydında; Dosyada saklı gösterildiği şekilde tapu tahsis belgesi şerhi- 14/08/1985--2645 yevmiye şerhi olduğu- şerhe konu olarak Pendik Belediye Başkanlığı veAnadoluYakası MilliEmlak Daire Başkanlığındangelen yazı cevaplarında; tapu tahsis şerhlerinin korunması şartı ve alıcının kabulü ile taşınmazların satışından herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

4- Tapu kaydında; Dosyada saklı gösterildiği şekilde tapu tahsis belgesi şerhi- 27/02/1987--500 yevmiye şerhi olduğu- şerhe konu olarak Pendik Belediye Başkanlığı veAnadoluYakası MilliEmlak Daire Başkanlığındangelen yazı cevaplarında; tapu tahsis şerhlerinin korunması şartı ve alıcının kabulü ile taşınmazların satışından herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 10:07

02/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02219014 #ilan.gov.tr