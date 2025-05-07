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T.C.ÇAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2023/598 Esas

DAVALI : SVETLANA KACHUR - 06/09/1983 doğumlu Vladimir ve Nadejda'dan olma

Davacı NASİP KESEN ile davalı SVETLANA KACHUR arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında davalının adresi tespit edilemediğinden davalıya, dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili Mahkememize 03/01/2024 tarihinde sunduğu dava dilekçesi ile, müvekkili ile davalının 2006 tarihinde evlendiklerini, evlendikten 4 ay sonra davalı tarafın evi terk ettiğini,16 yıldır birbirlerini görmeyen eşlerin kağıt üzerinde evli kalmalarının davacı tarafından katlanılamaz bir hal aldığını belirterek işbu boşanma davasının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı SVETLANA KACHUR'e iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği HMK 128. maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususları ile,

Ön İnceleme duruşmasının 18/06/2025 günü saat 10:10'a bırakılmasına karar verildiğinden;

HMK'nun 139 md. gereği ön inceleme duruşmasına katılmanız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterilen ancak henüz sunmadığınız belgeleri veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmediği taktirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız; bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı hususları 06/09/1983 doğumlu Vladimir ve Nadejda'dan olma SVETLANA KACHUR'a ilanen tebliğ olunur. 28/04/2025

Basın No: ILN02218719 #ilan.gov.tr