T.C.BAKIRKÖY 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı :2024/183 Esas 24.04.2025 Konu : İLAN METNİDavacı , MOHAMMAD A H M M ALKANDARI ileDavalılar , 1-FATEMAH SULAIMAN AHMAD ALFARHAN, 2-SABER ABDULLATİF ABDELMAQSOD AL MASHHOUR, 3-SALLY BADR MOHAMAD MOHAMAD, 4-HEDEF CEPHE SİSTEMLERİ A.Ş., 5-MAI A M A ALHUSAIN, 6-ABDÜLMUTALİP ERTAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil, Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Mahkememiz dosyası ile birleştirme kararı verilen Bakırköy 5. Tüketici Mahkemesinin 2025/87 Esas ve 2025/48 Karar sayılı kararı ile davalıların dosyamıza eklendiği, davacının dava dilekçesi ile; davacının davalı Vera Grup Yapı'dan bedelini tamamen ödeyerek satın aldığı ve adına tescil edilmemiş ve teslim edilmemiş olan dava konusu İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Köyü Mahallesi, 2870 ada, 11 parselde kain A blok, 394 nolu bağımsız bölüm üzerinde konulmuş olan ipoteklerden ve diğer haciz kayıtları ile takyidatlardan dolayı müvekkilinin borçlu olmadığının tespiti ile söz konusu ipotek ve hacizlerin takyidatlarının tapudan tüm fer'ileri ile birlikte terkin edilmesini, davanın kabulünü, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesini Mahkememizden talep ettiği, yukarıda bilgileri verilen taşınmaz üzerine Mahkememizce ihtiyati tedbir konulduğu ve Mahkememizce duruşmanın 10.09.2025 günü saat 09.35'e bırakılmasına karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

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