T.C.
ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/195
KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı DSİ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
|SIRA NO
|ESAS NO
|İLÇE
MAHALLE MEVKİ
|ADA - PARSEL
|MALİK
|1.
|2025/195
|Ödemiş İlçesi,
Pirinççi
Mahallesi,
|185 Ada
7 Parsel
|Mustafa Emre
Zeki Emre
Hülya Örs
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