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T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 00:00 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 00:02
Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025, 00:02
T.C.
ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/195
KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı DSİ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO ESAS NO İLÇE
MAHALLE MEVKİ		 ADA - PARSEL MALİK
1. 2025/195 Ödemiş İlçesi,
Pirinççi
Mahallesi,		 185 Ada
7 Parsel		 Mustafa Emre
Zeki Emre
Hülya Örs

Basın No: ILN02217011 #ilan.gov.tr