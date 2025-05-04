T.C.

ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/195

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı DSİ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO ESAS NO İLÇE

MAHALLE MEVKİ ADA - PARSEL MALİK 1. 2025/195 Ödemiş İlçesi,

Pirinççi

Mahallesi, 185 Ada

7 Parsel Mustafa Emre

Zeki Emre

Hülya Örs

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