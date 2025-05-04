T.C.

ERZİN

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/240 Esas 07.03.2025

Konu : İlan Hk

İLAN

ERZİN SULH HUKUK MAHKEMESİ-ESAS NO: 2024/240 Esas KARAR NO: 2024/694

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle; yapılan yargılaması sonunda verilen gerekçeli karar gereğince; ''Müteveffa, Halaf ve Avas'tan olma, 01/01/1940 Akçakale doğumlu, Şanlıurfa İli Suruç İlçesi Hürriyet Mahallesi nüfusuna kayıtlı Cilt No:5 Hane No:13, BSN: 2'de nüfusa kayıtlı 21341716498 T.C. Kimlik nolu HİLVA ELMA'yaait, Dörtyol 2. Noterliğinden tasdikli 03/03/2021 tarih ve 02956 y. nolu vasiyetnamenin AÇILMASINA, '' karar verilmiş olup, mirasçı 21299717806 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Reşit Elma'ya Mahkememizin 06/12/2024tarih ve 2024/240Esas, 2024/696K. Saylı gerekçeli kararının ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, Adana Bölge Adliyesi Mahkemesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

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