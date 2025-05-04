KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas no: 2022/106

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan 6.498,26 m²'lik taşınmaz, Ankara ili, Kalecik ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, batısında 222 ada - 10 parsel bulunan 6.905,55 m²'lik taşınmaz, Ankara ili, Kalecik ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, batısında 222 ada - 7 parsel bulunan 8.478,50 m²'lik taşınmaz, Ankara ili, Kalecik ilçesi, Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan 13.299,61 m²'lik taşınmaz, Ankara ili, Kalecik ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, kuzeyinde ve batısında 222 ada - 2 parsel bulunan 6.631,89 m²'lik taşınmaz, hakkında davacı Kadir Irmak tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davası açıldığı, son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, Hâkimin tescile karar vereceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02216312 #ilan.gov.tr