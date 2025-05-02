T.C.

POLATLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/166

DAVACI :MUSTAFA AYAZ

DAVALILAR : 1- POLATLI BELEDİYESİ Polatlı Polatlı/ ANKARA

2- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hipodrom Cd No.5

3- MALİYE HAZİNESİ Polatlı Polatlı/ ANKARA

4- POLATLI TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Tapu Sicil Müdürlüğü Polatlı/ ANKARA

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasında,

Dava konusu Ankara ili Polatlı ilçesi Eskiköseler Mahallesinde bulunan harita bilirkişi heyeti tarafından 11/01/2024 tarihli raporda krokide A ile gösterilen kırmızı çizginin içerisinde kalan 6.195,17 m²'lik kısım,

Doğusu 267 ve 274 parseller, batısı tapulama harici, güneyi 268 parsel, kuzeyi 273, 277 ve 279 parsellerle çevrili, 104 ada 60 parselin içerisinde kalan ekte krokisi gönderilen taşınmazın TMK.'nun 713. Maddesi uyarınca olağanüstü zamanaşımı, imar ihya ve zilyetlik nedeni ile davacı adına tapuyla tescili istenilmekle, bu taşınmaz hakkında itirazları olanların ilan tarihinden itibaren üç (3) ay içinde itirazlarını mahkememizin yukarıda yazılı dosyasına bildirmeleri İLAN olunur.

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