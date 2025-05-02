SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR







1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile 7 adet Taşınmaz satılacak ve 25 adet taşınmaz kiraya verilecektir.

2. İhale 13.05.2025 günü Saat:10:00' da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi'ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

6. Ödeme Şekli

a) Taşınmazın satış bedeli sözleşme yapıldıktan sonra peşin olarak yatıralacaktır.

Serkan SAĞLAM

Belediye Başkanı a.

Belediye Bşk. Yrd.

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA/PARSEL ALANI m2 İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) 1 KONYA SEYDİŞEHİR Kızılcalar MERKEZ ARSA 1276/7 721,03 Ayrık Nizam 5 Kat

TAKS:0.30 KAKS:1.50 8.000.000,00 TL 240.000,00 TL 2 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 2 MERKEZ ARSA 656/11 404,00 Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.75 1.650.000,00 TL 49.500,00 TL 3 KONYA SEYDİŞEHİR Ulukapı MERKEZ ARSA 1586/4 387,12 Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.75 1.575.000,00 TL 47.250,00 TL 4 KONYA SEYDİŞEHİR Ulukapı MERKEZ ARSA 1586/9 340,83 Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.75 1.400.000,00 TL 42.000,00 TL 5 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören MERKEZ ARSA 443/9 468,29 Ayrık Nizam Bina Yüksekliği En Çok: 6.50 m TAKS:0.20 KAKS:0.40 300.000,00 TL 9.000,00 TL 6 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören MERKEZ ARSA 443/11 552,48 Ayrık Nizam Bina Yüksekliği En Çok: 6.50 m TAKS:0.20 KAKS:0.40 350.000,00 TL 10.500,00 TL 7 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören MERKEZ ARSA 453/9 542,24 Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.60 350.000,00 TL 10.500,00 TL







KİRAYA VERİLECEK MERKEZ MAHALLE TAŞINMAZLAR LİSTESİ





S.No İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNSİ SÜRE KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI 1 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi No:9D İşyeri 24 Ay 80.000,00TL + KDV/AY 57.600,00 TL 2 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Mahellesi Baz İstasyonu Yeri 3 Yıl 32.600,00TL + KDV/YIL 2.934,00 TL 3 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Mahellesi Baz İstasyonu Yeri 3 Yıl 32.600,00TL + KDV/YIL 2.934,00 TL 4 KONYA SEYDİŞEHİR Ketenli Mahellesi Baz İstasyonu Yeri 3 Yıl 32.600,00TL + KDV/YIL 2.934,00 TL 5 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mahellesi Baz İstasyonu Yeri 3 Yıl 32.600,00TL + KDV/YIL 2.934,00 TL 6 KONYA SEYDİŞEHİR Stat Mahallesi Kuğulu Park Restourant Yeri İşyeri 36 Ay 9.250,00TL + KDV/AY 9.990,00 TL 7 KONYA SEYDİŞEHİR Stat Mahallesi Kuğulu Park Mini Tren Yeri İşyeri 36 Ay 1.500,00TL + KDV/AY 1.620,00TL 8 KONYA SEYDİŞEHİR Hacı Seyitali Mahallesi 1 Nolu ATM Yeri 3 Yıl 37.500,00TL + KDV/YIL 3.375,00 TL 9 KONYA SEYDİŞEHİR Hacı Seyitali Mahallesi 2 Nolu ATM Yeri 3 Yıl 37.500,00TL + KDV/YIL 3.375,00 TL 10 KONYA SEYDİŞEHİR Hacı Seyitali Mahallesi 3 Nolu ATM Yeri 3 Yıl 37.500,00TL + KDV/YIL 3.375,00 TL 11 KONYA SEYDİŞEHİR Hacı Seyitali Mahallesi 4 Nolu ATM Yeri 3 Yıl 37.500,00TL + KDV/YIL 3.375,00 TL 12 KONYA SEYDİŞEHİR Hacı Seyitali Mahallesi 5 Nolu ATM Yeri 3 Yıl 37.500,00TL + KDV/YIL 3.375,00 TL 13 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mah. Ortakaraören Caddesi No:58 İşyeri 36 Ay 500,00TL + KDV/AY 540,00 TL 14 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mah. Ortakaraören Caddesi No:72 İşyeri 36 Ay 600,00TL + KDV/AY 648,00 TL 15 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mah Ortakaraören Caddesi No:72/B İşyeri 36 Ay 600,00TL + KDV/AY 648,00 TL 16 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mah M. Oğuz Atalay Cad. No:11/B İşyeri 36 Ay 600,00TL + KDV/AY 648,00 TL 17 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mah M. Oğuz Atalay Cad. No:11/C İşyeri 36 Ay 600,00TL + KDV/AY 648,00 TL 18 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mah 156471 Sk No:1 İşyeri 36 Ay 1.800,00TL + KDV/AY 1.944,00 TL 19 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mah 156471 Sk No: 2 İşyeri 36 Ay 1.800,00TL + KDV/AY 1.944,00 TL 20 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mah 156471 Sk No:4 İşyeri 36 Ay 1.800,00TL + KDV/AY 1.944,00 TL 21 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mah 156471 Sk No:6 İşyeri 36 Ay 1.800,00TL + KDV/AY 1.944,00 TL 22 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mah 156471 Sk No:8 İşyeri 36 Ay 1.800,00TL + KDV/AY 1.944,00 TL 23 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mah 156472 Sk No:7 İşyeri 36 Ay 1.800,00TL + KDV/AY 1.944,00 TL 24 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mah 156472 Sk No:9 İşyeri 36 Ay 1.800,00TL + KDV/AY 1.944,00 TL 25 KONYA SEYDİŞEHİR Çat Mah 157752 Sk No:196 Köy Odası 120 Ay 200,00TL/AY 720,00 TL

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