T.C.

TEKİRDAĞ İLİ

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI)

Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi hudutları dahilinde, Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45'inci ve 36'ıncı. maddesine istinaden 18.12.1984 tarih 18607 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Devlete Ait Taşınmaz mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, ecrimisil yönetmeliği ve 24.03.2004 tarih 25412 sayılı Resmi Gazete ve 18607 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılacaktır..

Belediye Meclisinin 08.11.2024 Tarih 2024/228 sayılı kararı / 03.10.2024 tarih 2024/205 sayılı kararı / 11.12.2023 tarih 291 sayılı kararı ve 25.04.2025 tarih 221 Sayılı Belediye Encümeni kararına istinaden Belediye Başkanlığımız Mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki listede belirtilen taşınmazlar 23.05.2025 Cuma Günü İlanda belirtilen saatlerde Ceditalipaşa Mahallesi Perinthos Caddesi No:51 Marmaraereğlisi/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası 4. Kat Encümen Toplantı salonunda birbirini takiben Belediye Encümeni huzurunda ihale ile satışı yapılacaktır. Söz konusu ihaleler ile ilgili muhammen bedeller ve geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR-

Mahalle Ada Parsel Yüz Ölçümü Niteliği İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati İhale Türü Dereağzı 1521 5 305,96m² Arsa Konut /3 Kat %20 Taban Boş Arsa 2.606.660,00 TL 260.666,00 TL 23.05.2025/09:30 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Dereağzı 1521 1 304,43m² Arsa Konut /3 Kat %20 Taban Boş Arsa 2.739.960,00 TL 273.996,00 TL 23.05.2025/09:40 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Dereağzı 1521 12 361,02m² Arsa Konut /3 Kat %20 Taban Boş Arsa 2.888.160,00 TL 288.816,00 TL 23.05.2025/09:50 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Dereağzı 1521 13 361,02m² Arsa Konut /3 Kat %20 Taban Boş Arsa 2.888.160,00 TL 288.816,00 TL 23.05.2025/10:00 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Dereağzı 1521 14 361,04m² Arsa Konut /3 Kat %20 Taban Boş Arsa 2.888.160,00 TL 288.816,00 TL 23.05.2025/10:10 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Dereağzı 1521 15 361,05m² Arsa Konut /3 Kat %20 Taban Boş Arsa 2.888.160,00 TL 288.816,00 TL 23.05.2025/10:20 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Dereağzı 1521 6 361,04m² Arsa Konut /3 Kat %20 Taban Boş Arsa 3.068.925,00 TL 306.892,50 TL 23.05.2025/10:30 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Dereağzı 1521 7 361,05m² Arsa Konut /3 Kat %20 Taban Boş Arsa 3.068.925,00 TL 306.892,50 TL 23.05.2025/10:40 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Dereazğzı 1521 8 361,05m² Arsa Konut /3 Kat %20 Taban Boş Arsa 3.068.925,00 TL 306.892,50 TL 23.05.2025/10:50 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Dereağzı 1521 9 361,05m² Arsa Konut /3 Kat %20 Taban Boş Arsa 3.068.925,00 TL 306.892,50 TL 23.05.2025/11:00 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Dereağzı 1521 2 384,99m² Arsa Konut /3 Kat %20 Taban Boş Arsa 3.272.415,00 TL 327.241,50 TL 23.05.2025/11:10 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Dereağzı 1521 3 390,77m² Arsa Konut /3 Kat %20 Taban Boş Arsa 3.321.545,00 TL 332.154,50 TL 23.05.2025/11:20 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Dereağzı 1521 4 381,10m² Arsa Konut /3 Kat %20 Taban Boş Arsa 3.620.545,00 TL 362.054,50 TL 23.05.2025/11:30 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Yeniçiftlik 0 4047 100,00m² Köy Konağı Odası Konut+Ticari/ 4 Kat % 40 Taban 3.814.375,00 TL 381.437,50 TL 23.05.2025/11:40 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Sultanköy 222 19 494,34m² Arsa Konut /4 Kat % 40 Taban Boş Arsa 4.028.871,00 TL 402.887,10 TL 23.05.2025/11:50 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Yeniçiftlik 0 9355 408,40m² Arsa Ticaret +Konut /4 Kat % 40 Taban Üzerinde 290m² Yapı Mevcut 6.500.000,00 TL 650.000,00 TL 23.05.2025/12:00 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü Bahçelievler 475 2 2.033,96m² Harman Yeri Konut /2 Kat %20 Taban Boş Arsa 18.712.432,00 TL 1.871.243,20 TL 23.05.2025/12:10 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi Kapalı Teklif Usulü Bahçelievler 475 3 2.651,29m² Arsa Konut 2 Kat %20 Taban Boş Arsa 24.391.868,00 TL 2.439.186,80 TL 23.05.2025/12:20 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi Kapalı Teklif Usulü

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- İstekli; ''Gerçek kişi'' olması halinde,İkametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi, ''Tüzel kişi'' olması halinde ise tüzel kişiliğin adresini beyan etmek zorundadır.

2-Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya noter tasdikli imza sirkülerini ve Ticari Sicil Faaliyet Belgesi sunmak zorundadır.

3- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname sunmak zorundadır.

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge aslını sunmak zorundadır. (Geçici teminatı 22.05.2025 ve saat 17:00'a kadar yatırması ve şartnameyi de yine aynı tarih ve saate kadar alması zorunludur.)

5-İhaleye Katılmaya Yasaklı Olmamak.

6-Kapalı Teklif ile yapılacak ihale için Teklif Mektubu en geç ihale günü (23.05.2025) 'e kadar ihalenin yapılacağı Adreste bulunan Encümen Başkanlığına verilmesi şarttır.Bu tarihten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır

8- İstekliler; Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Marmaraereğlisi Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır

9-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar

10- İstekliler ortak girişim olmaları halinde; ortak girişim beyannamesini sunmak zorundadır. İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; ortaklığının her bir ortağı tarafından 1, 2, 3, 4, 5 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

11-İhale Komisyonu (BELEDİYE ENCÜMENİ) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. BELEDİYE ENCÜMENİ'nce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise;2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesi uyarınca İta Amiri'nin Onay'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

12-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır

T.C.MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adına

Mustafa Onur BOZKURTER

Belediye Başkanı

Basın No: ILN02215442 #ilan.gov.tr