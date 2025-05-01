T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/235 Esas

2. GAİPLİK İLANI

Davacı VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile davalı ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememiz 2024/235 esas sayılı dava dosyasında İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi'nde bulunan 2940 ada, 8 parsele kayıtlı taşınmazın Mehmet oğlu Ahmet İsmet adına kayıtlı taşınmazın İstanbul 3. Sulh hukuk mahkemesi 2023/830 esas 2024/448 karar sayılı dosyası ile Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği müdürlüğü'nün kayyım tayin edildiği, Vakıf gayrimenkullerde varissiz ölüm veya gaiplik halinde Sultan Beyazıt Vakfı adına yapılmasının gerektiği, taşınmazın maliki Mehmet oğlu Ahmet İsmet'nin gaipliğine karar verilmek suretiyle adına kayıtlı bulunan yukarıda belirtilen taşınmazın5737 sayılı vakıflar kanunu'nun 17. Maddesi gereğince Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;

Yukarıda belirtilen taşınmazın maliki Mehmet oğlu Ahmet İsmet'nin hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olan ALTI (6) AYİÇİNDE İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2024/235 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 28/03/2025

Basın No: ILN02214752 #ilan.gov.tr