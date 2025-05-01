T.C.

GÖLBAŞI(ANKARA)2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/42 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; 17180029974 T.C kimlik numaralı SERKAN TOPÇU tebligat yapılamaması nedeniyle ilan yapılması talep edilmiştir.Dava konusu Dava konusu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek mah. 111481 ada, 3nolu parselde kayıtlı taşınmazda ilgili olarak mahkememize açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davasında; dava konusu taşınmazın maliklerinden davalı Serkan Topçu adına çıkartılan davetiyenin tebliğ edilemediği, Zabıta Marifetiyle yapılan araştırmadan da tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Davalı Serkan Topçu'ya duruşmanın atılı bulunduğu 11/09/2025 günü saat 10:00'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunarak karar verileceği,

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.

Basın No: ILN02215401 #ilan.gov.tr